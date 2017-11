„Vyspělejší verze mezikontinentální balistické rakety KN-20 je součástí snahy režimu Kim Čong-una zlepšit jaderné a raketové kapacity země,” uvedla CNN s odvoláním na několik amerických představitelů, kteří jsou obeznámeni se severokorejským raketovým programem.

O vylepšené raketě Hwasong-14 informoval už 11. října japonský deník Asahi šimbun s tím, že vývoj byl ukončen na konci září.

Američtí představitelé sice nechtěli uvést jména, protože jde o citlivé téma, ale dali najevo, že nejde o tajné informace.

„Myslím, že KLDR při testech v posledních měsících jasně demonstrovala pokročilé schopnosti,“ řekl profesor na univerzitě amerického námořnictva Terence Roehrig pro International Business Times: „Přesto nejsem přesvědčen, že už mají operační mezikontinentální balistickou raketu, ale budou na ní dál pracovat. Pokud ji nemají nyní, budou ji mít někdy v budoucnosti.“ To může nastat už v roce 2018.

Snahou KLDR je mít raketu o doletu deset tisíc kilometrů, která by dokázala zasáhnout většinu území USA. Stávající KN-20 má odhadovaný dolet cca 6500 km, pokud by byla vypuštěna po optimální trajektorii. [celá zpráva]

Odpálení mezikontinentální balistické střely Hwasong 14

FOTO: Kcna, Reuters

Hwasong-14 byl poprvé vypuštěn 4. července a uletěl 933 km, když dosáhl výšky 2800 kilometrů. Při druhém testu z 28. července raketa dosáhla výšky 3700 km a uletěla 998 km. [celá zpráva]

Klíčová je hlavice



Podle amerických expertů je možné, že už v příštím roce bude mít KLDR hotovou miniaturizovanou nálož vhodnou pro balistické rakety. Pokročila i ve vývoji hlavic, které přežijí návrat do atmosféry. Při posledních dvou testech balistických raket se už nebojová hlavice úspěšně vrátila do atmosféry. Nejenže se úspěšně oddělila, ale při návratu do atmosféry zvládla i vysoké tření a s ním související vysoké teploty.

Roehrig namítl, že země ještě zřejmě nemá hlavici pro mezikontinentální raketu: „KLDR má hlavici pro balistické rakety krátkého a středního doletu, ale ta pro mezikontinentální balistické rakety je složitější.“

Leon Signal ze Severovýchodního projektu bezpečnostní spolupráce při Výzkumné radě společenských věd (SSRC) v New Yorku s ním souhlasí: „Sever ještě musí ukázat funkční hlavici pro svou mezikontinentální balistickou raketu. Možná se to stane brzo.”

KLDR se navíc snaží vylepšit i související technologie, zejména zvýšit kapacitu výroby asymetrického dimethylhydrazinu, který používá jako palivo, přičemž okysličovadlem je oxid dusičitý, zdokonalit odpalovací zařízení i naváděcí systémy. Podle expertů z univerzity Johnse Hopkinse vyrábí Severní Korea palivo zřejmě na několika místech, i když to nebylo potvrzeno.

Palivo může vyrábět několik závodů



Především se zřejmě produkuje v Hungnamu, v závodě 8. února, kde se vyrábí chlor i čpavek potřebné pro výrobu hydrazinu. Na místě jsou i rybníky pro odpadní vodu. Palivo se však může vyrábět i v další továrně u Hungnamu, v pár kilometrů vzdálené továrně na výrobu hnojiv.

Další podezřelou továrnou je závod 27. července u města Undoku na severovýchodě země. Možná jej vyrábí i nedaleký závod 21. července, kde se jinak vyrábějí výbušniny a pro ně potřebné chemikálie, zejména čpavek. Poslední je pak před pár lety modernizovaná továrna Namhung u Andžu, kde se také vyrábějí hnojiva. Chemické závody v KLDR prodělaly na konci devadesátých let po hladomoru rekonstrukci. Modernizovaly se zejména závody na výrobu hnojiv, jenomže pro ty jsou potřeba stejné látky, jako pro některé výbušniny a raketová paliva.

Televize CNN dodala, že všechna vylepšení nutí USA opět přehodnotit úvahy o tom, kdy bude KLDR skutečně schopná zasáhnout pevninskou část USA, což také znamená neustále upravovat americkou reakci.