Všichni noví předáci jsou zkušení straničtí technokraté ve věku okolo 60 let. Podle britské stanice BBC tím bylo porušeno nepsané pravidlo, že do nejužšího vedení bývá volen alespoň jeden mladší zástupce, u něhož se předpokládalo, že by v budoucnu měl být předsedou.

Do širšího 25členného politbyra, které stojí ve stranické hierarchii o stupeň níž, byla v úterý zvolena většina prezidentových spojenců, uvedla BBC. Mezi zvolenými je také jedna žena, dosud v politbyru zasedaly dvě.

Prezident Si Ťin-pching, který se nechal sjezdem vyzdvihnout na historický piedestal po boku Mao Ce-tunga, na závěr kongresu podle čínské reportérky poděkoval i zahraničním novinářům za informování, poradil jim, aby Čínu dále objevovali, a vyzval je k objektivitě. Přitom podle korespondentky BBC při volbě nesměla být přední média v čele s BBC, Financial Times, The Guardian, The Economist ani The New York Times.

„Oficiální důvod nebyl sdělen. Ale neoficiálně bylo novinářům řečeno, že je to proto, jak informují. Je to znamení rostoucího odhodlání kontrolovat zprávy doma i v zahraničí,“ uvedla editorka BBC v Číně Carrie Gracie.