Dvě třetiny zemského povrchu tvoří oceán a značné části pevniny nejsou obydlené. Riziko, že by zbytky Nebeského paláce někoho ohrozily, je malé, ale existuje. O blížící se zkáze své vesmírné stanice Číňané informovali Organizaci spojených národů. Stanice trvale klesá a v uplynulých týdnech už vstoupila do vyšších částí atmosféry.

„Její periapsida (nejnižší vzdálenost od povrchu Země – pozn. red.) je menší než 300 kilometrů a je v hustší atmosféře. Klesání se zrychluje. Očekávám, že spadne ke konci roku nebo na začátku toho dalšího,“ potvrdil britskému deníku The Guardian astrofyzik Jonathan McDowell z Harvardovy univerzity.

Čas dopadu budeme znát



Předpovídat, do jaké oblasti by mohly trosky čínské orbitální stanice dopadnout, nebude možné do posledních dní.

„Tyhle věci nemůžete ovládat. Dokonce ani několik dní před vstupem do atmosféry pravděpodobně nebudeme schopni určit čas dopadu přesněji než v rozsahu plus minus šesti hodin. A to, že nevíme, kdy spadne, znamená také to, že nevíme, kde spadne,“ konstatoval dále McDowell. Připomněl, že i drobná změna počasí může místo dopadu přesunout na jiný kontinent.