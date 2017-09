Dodávky leteckého petroleje byly kvůli poškozenému potrubí sníženy na třicet procent. Palivo je na příděl a společnosti, které je obvykle doplňovaly na Novém Zélandu, nyní létají přes Austrálii.

Přes víkend bylo zrušeno 27 mezinárodních a vnitrostátních letů, což postihlo na 2000 cestujících.

A bude jich více, oprava se totiž zkomplikovala. Musí se vyrobit nová sekce potrubí, což je složité z bezpečnostních důvodů i kvůli silným dešťům. Hotovo by mělo být nejdříve v neděli.

Stejným potrubím se dopravují i benzín a nafta do Aucklandu. Ministryně energetiky Judith Collinsová řekla, že řidiči by neměli mít problémy, protože se palivo pro auta začalo rozvážet do pump cisternami.