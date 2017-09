Podvýživa každoročně zapříčiní na pět miliónů ztracených dětských životů. V Somálsku letos podle odhadu UNICEF trpí akutní podvýživou 1,4 miliónu dětí a více než čtvrt miliónu z nich hrozí kvůli nedostatku jídla smrt.

Hlad v Somálsku je spojen především se suchy, která způsobil nízký srážkový úhrn během loňského roku. Prezident Mohamed Abdullahi Mohamed v březnu řekl, že pokud se Somálsku nezvýší humanitární pomoc, hrozí zemi hladomor. Bylo by to potřetí za posledních 25 let.

Stačí šest až osm týdnů terapeutické výživy pro těžce podvyživené dítě, aby se zcela uzdravilo.

FOTO: UNICEF

Přitom ale stačí málo. Jedno balení vysokokalorické terapeutické výživy pro těžce podvyživené dítě stojí deset korun. K úplnému vyléčení potřebuje tři balení denně po dobu šest až osm týdnů, aby se zcela uzdravilo a mohlo opět přijímat běžnou stravu.

V krizových oblastech bojujících s dětským hladomorem pomáhají také pracovníci a dobrovolníci UNICEF. „U podvyživených dětí se devítinásobně zvyšuje riziko úmrtí na choleru či spalničky,“ uvedla mluvčí UNICEF Marixie Mercadoová.

Podvyživené děti mají výrazně oslabený imunitní systém a jsou méně odolné vůči běžným dětským nemocem.

FOTO: UNICEF

Spojené národy se snaží zabránit tomu, aby se hladomor v Africkém rohu nezhoršil natolik, že by se opakovala situace z roku 2011. Tehdy během něj přišlo o život víc než čtvrt miliónu lidí.

Svůj podíl na šíření hladomoru má i ekonomická krize, kvůli které vzrostla cena potravin a pitné vody až šestinásobně, i ozbrojené nepokoje, kvůli kterým nemůže být humanitární pomoc poskytnuta ve všech potřebných místech.

V Jižním Súdánu, který letos oficiálně vyhlásil hladomor, UNICEF zajistí do konce roku potřebnou výživu a další pomoc pro 2,4 miliónu dětí, které by celkové vyčerpání organismu přímo ohrožovalo na životě.