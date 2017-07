„Režim Kim Čong-una je svázán s (raketovým) programem a americkému lidu dnes mohu říci, že Severní Korea je schopna zahájit omezený raketový útok,“ sdělil Dunford. Jeho prohlášení zveřejnilo v neděli americké ministerstvo obrany. O problému se minulý týden hovořilo na bezpečnostní konferenci v Aspenu.

„Vojenské síly Spojených států se mohou bránit omezenému severokorejskému útoku na Soul, Japonsko i Spojené státy,“ dodal.

Pohrozil i vojenským řešením korejského problému: „Mnoho lidí mluvilo o vojenském řešení jako ´nepředstavitelném´. Pro mě je nepředstavitelné dovolit, aby jaderná zbraň dopadla do Denveru. Mojí prací je rozvinout vojenská řešení, která by zajistila, že se to nestane.“

Rozsáhlé ztráty na životech



Dunford ale otevřeně přiznal, že konflikt by měl děsivé následky: „Přinesl by ztráty na životech, s jakými nemáme z našeho života zkušenosti. Od druhé světové války jsme neviděli takové ztráty na životech, k jakým by došlo, kdyby byl konflikt na Korejském poloostrově.“ Je možné, že Dunford trochu přeháněl, protože samotná korejská válka si vyžádala ohromné množství obětí, nejstřízlivější současné údaje uvádějí, že zahynulo 1,3 miliónu lidí, v minulosti se ale uváděly i údaje dvoj- i vícenásobné. Podobný počet obětí si vyžádala i vietnamská válka. Pokud by však KLDR úspěšně nasadila jadernou zbraň nad některou z metropolí, jako je 23miliónový Soul, počty by byly skutečně vyšší.

Dunford navázal na vyjádření svého tajemníka, generála letectva Paula Selvy, který při slyšení v Senátu řekl, že KLDR vyvinula rakety schopné zasáhnout území Spojených států, ale postrádají přesnost.