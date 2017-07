„Epidemie se od svého začátku v dubnu letošního roku nadále lavinovitě šíří. K dnešnímu dni máme už 300 tisíc nakažených a přes 1600 obětí,“ informoval Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) na Twitteru.

#Yemen's cholera epidemic continues to spiral out of control. Today, over 300,000 people are suspected to be ill. More than 1,600 have died. pic.twitter.com/YFiaNyujlk