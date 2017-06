Podle japonské pobřežní stráže se pohřešuje sedm členů posádky torpédoborce, armáda to však nepotvrdila. Pouze uvedla, že jeden ze členů posádky byl přepraven do nemocnice. Posádka obchodní lodi je podle dosavadních zpráv v pořádku.

FOTO: Kyodo, Reuters

Armáda uvedla, že požádala o asistenci japonskou pobřežní stráž. Záběry pořízené z helikoptéry a odvysílané japonskou televizní NHK ukázaly těžké škody na střední pravé části armádní lodě, která zůstala nehybná ve vodě. Na různých částech paluby se pohybovali lidé, píše agentura AP.

FOTO: Kyodo, Reuters

Agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj uvedla, že podle počátečních zpráv je na palubě torpédoborce několik zraněných. Podle armády byl jeden námořník přepraven helikoptérou do nemocnice a japonská pobřežní stráž upřesnila, že měl zranění hlavy. Mluvčí sedmé flotily USA dodal, že nyní loď míří do přístavu a měla by tam být za několik hodin.

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Podobné incidenty jsou spíše řídké. V květnu se loď amerického námořnictva srazila s jihokorejskou rybářskou lodí, obě plavidla však byla schopná provozu