Zeman při setkání řekl, že do Číny přijel proto, aby podpořil projekt novodobé Hedvábné stezky, která má posílit obchodní vztahy Číny s Evropou. Uvedl také, že by byl rád, aby tato stezka vedla až do České republiky.

Schůzky se účastnili i členové národních delegací. Zemana v Číně doprovázejí ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD), ministr dopravy Dan Ťok, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (oba ANO) a několik náměstků ministrů.

Prezident také dříve uvedl, že do Číny ho doprovázejí dvě letadla podnikatelů.

Prezident v Číně stráví šest dnů, během nichž se kromě jiného setká se zástupci společnosti Huawei i fotbalové asociace a zúčastní se fóra o „nové hedvábné stezce – One Belt, One Road“.