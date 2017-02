Ve středu malajsijská policie oznámila, že vyšetřuje pokus vloupat se do márnice. Podle listu The Guardian to oznámil náčelník policie Chálid Abú Bakar, když říkal, že chce vyslechnout tajemníka severokorejského velvyslanectví Hjona Kwang-songa a také zástupce severokorejské letecké společnosti Air Koryo Kima Uk-ila. [celá zpráva]



K pokusu proniknout od márnice jen dodal: „Víme, že tu byl něčí pokus proniknout do márnice. Podnikli jsme patřičná opatření.” Dodal, že vyšetřovatelé vědí, kdo se pokusil do márnice proniknout, ale rozhodli se identitu nezveřejňovat.

Podrážděná reakce KLDR



Severní Korea se ve čtvrtek poprvé oficiálně vyjádřila k úmrtí Kim Čong-nama, aniž by však uvedla, o koho jde. Vinu shodila na Malajsii. „Hlavní odpovědnost za jeho smrt leží na vládě Malajsie, neboť občan KLDR zemřel v její zemi,” uvádí se v prohlášení právního výboru severokorejského parlamentu zveřejněném agenturou. Výbor odmítl, že by za smrt mohla Severní Korea.

Malajsijské úřady podle Pchjongjangu provádějí vyšetřování plné „pochybností a sporných bodů”. Výbor také odsoudil, že Malajsie provedla pitvu těla člověka s diplomatickým pasem: „To prokazuje, že Malajsie chce politizovat předání těla, přičemž vážně porušuje mezinárodní právo a morálku.“

Kim Čong-un (vlevo) a jeho zavražděný bratr Kim Čong-nam (vpravo).

FOTO: Wong Maye-E, ČTK/AP

KLDR dosud neuznala, že mrtvým byl skutečně Kimův bratr Kim Čong-nam, mluví o něm jako o Kim Čcholovi, což bylo jméno v pase mrtvého, a odmítá vlastní podíl na jeho smrti, o kterém jsou přesvědčeny jihokorejské tajné služby.

Malajsijské vyšetřování vraždy je podle Pchjongjangu plné pochybností a tělo by mělo být okamžitě předáno KLDR, uvedla tamní tisková agentura KCNA, která se vůbec poprvé zmínila o smrti muže, aniž by však zmínila, že jde o bratra vůdce.

Diplomatická přestřelka

Na vyšetřování si už v pondělí stěžoval severokorejský velvyslanec. Vadilo mu, že ani po týdnu nebyla zveřejněna příčina smrti. [celá zpráva] Nyní KLDR tvrdí, že Malajsie původně oznámila, že muž podlehl infarktu. Ten ale už pitva vyloučila.

Malajsijští policisté před vjezdem do nemocnice, kde je márnice s tělem Kim Čong-nama.

FOTO: Athit Perawongmetha, Reuters

Bratr severokorejského vůdce Kim Čong-nam zemřel 13. února poté, co mu dvě ženy na letišti v Kuala Lumpuru vstříkly do obličeje neznámou látku. Kim tam čekal na letadlo do Macaa, kde dlouhodobě žil. [celá zpráva]

Přestřelka mezi KLDR a Malajsií sílí. Malajsie odvolala svého velvyslance z Pchjongjangu a uvedla, že KLDR nevyhověla žádosti o poskytnutí DNA příbuzných a že rodina nepožádala o vydání těla.

Jako nepravdivé se ukázaly i zprávy, že do Kuala Lumpuru zamířil syn Kim Čong-nama, žijící v Macau. „To jsou vše jen fámy. Žádný člen rodiny nepřijel identifikovat zesnulého a poskytnout nám vzorky DNA,” dodal Chálid Abú Bakar.

Atentátnice věděly, že látka je nebezpečná

V Malajsii krátce po útoku zadrželi dvě ženy, které ho podnikly. Indonésanka Siti Ajsjahová se hájila, že si myslela, že se účastní nějaké reality show, při které se natáčejí reakce lidí postříkaných vodou. Podle policejního velitele Tita Karnaviana to udělala třikrát nebo čtyřikrát a vždy za to dostala několik dolarů.

Vražda Kim Čong-nama na letišti v Kuala Lumpuru

FOTO: repro CGTN

Chálid ale jejich nevinu zpochybnil: „Podezřelé ženy věděly, že látka byla jedovatá.” Měly holé ruce a bylo jim řečeno, aby se pak hned umyly.

Zadržen byl i malajský přítel jedné z žen a také dva Severokorejci. Velvyslanectví KLDR v Kuala Lumpuru vyzvalo k jejich okamžitému propuštění. Celkem má malajsijská policie na seznamu podezřelých osm Severokorejců.

KLDR proto obvinila Malajsii, že jedná v souladu s Jižní Koreou. „Mnohem vážnější je, že protiprávní činy malajsijské strany jsou načasovány tak, aby probíhaly v době konspirační kampaně spuštěné jihokorejskými úřady proti KLDR.“ Jižní Korea je přesvědčena, že za smrtí Kim Čong-nama stála KLDR.