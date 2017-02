Úřady už nařídily evakuovat stovky domácností. Jestliže se bude situace dále zhoršovat, budou následovat další.

„Pokud máte obavy, raději odejděte dřív než později. Lepší být v bezpečí než pak litovat,“ cituje BBC jednoho z místních policistů Ashe Tabba.

Lidé z okolí spontánně založili skupinu na Facebooku, kde evakuovaným nabízejí ubytování.

Even more smoke showing up this morning from the fires on Banks Peninsula. https://t.co/5v4V4jknSd ^Cam pic.twitter.com/a9KlVJTB4o