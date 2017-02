Ze zrnitého snímku je patrné také to, že měla vražedkyně přes rameno kabelku, kterou si přidržovala rukou. Snímek pochází z bezpečnostní kamery umístěné na mezinárodním letišti Kuala Lumpur 2.

Pětačtyřicetiletý Kim Čong-nam zemřel při převozu do nemocnice poté, co mu dvě ženy chrstly neznámou chemikálii do obličeje. Původní informace hovořily o tom, že útočily otrávenou jehlou. Vražedkyně, které s největší pravděpodobností pracují pro severokorejskou tajnou službu, odjely taxíkem a ztratily se neznámo kde. [celá zpráva]

Podle dostupných informací přiletěl bratr severokorejského diktátora do Malajsie z Macaa, což je administrativní oblast Číny. Na letišti v Kuala Lumpur byl zřejmě proto, že se tam chtěl vrátit.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Nevlastní bratr severokorejského vůdce Kim Čong-nam na záběrech z roku 2001

Z bratra měl strach

Kim Čong-nam byl dlouho považován za možného nástupce Drahého vůdce Kim Čong-ila. Do nemilosti upadl v roce 2001, když byl zadržen na tokijském letišti Narita s falešným dominikánským pasem. Chtěl navštívit místní Disneyland.

Otec ho vyhnal a Kim Čong-nam pak žil v exilu v Macau, kde vedl rozmařilý život. Když zemřel jeho otec, začal se skrývat ve strachu, že by ho mohl mladší bratr zlikvidovat, protože by mohl zpochybnit legitimitu jeho nástupnictví, uvedl list The Daily Telegraph.

Hrozbu mohl ale představovat i nyní, kdy se různé opoziční kruhy i Čína snaží najít přijatelnější alternativu ke Kim Čong-unovi, jenž překotně rozvíjí raketový a jaderný program.