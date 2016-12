„Všichni jsme byli sněžením v poušti ohromeni. Je to tak ojedinělé. Bylo úžasné, jak se sníh usazoval na písek, pořídil jsem sadu skvělých fotek,“ cituje deník The Independent fotografa Bouchetatu.

Just outside a town called Ain Sefra, (Ele 1000m) #snow for the 1st time since February 1979! by Karim Bouchetata - 10/30 #eustorm #storm pic.twitter.com/aoEtYZiWsP

Poslední sněhovou nadílku Ajn Sefra, které se nachází v severním koutu Sahary, zažilo 19. prosince 1979. Půlhodinová sněhová bouře tehdy ve městě zcela zastavila dopravu. Není proto divu, že si lidé neobvyklou kombinaci slunečním žárem spalovaného rudého písku a sněhu fotí.

Snow fell in the Sahara desert for the first time in nearly 40 years (Photo: Karim Bouchetata) https://t.co/cIUlhKeUA2 pic.twitter.com/9Slmeexvbo