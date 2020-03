Nejezděte do Itálie, vyzývá Babiš

„Za této situace by podle mého názoru naši občané opravdu neměli jezdit do Itálie. Ten jeden pán byl na konferenci v Udine, tam to dostal od italského kolegy a je jasné, že teď nákaza v Evropě jede skokově. Itálie je centrum nákazy. Velký nárůst je v Německu, ve Francii, i Rakousko má nějaké případy,“ uvedl Babiš v ČT s tím, že je na každém, jak se rozhodne.