Zbitá návštěvnice a vyklizené koupaliště, tak skončily v Berlíně hrátky s vodními pistolkami

Do ní měl zasáhnout muž ve věku 35 až 40 let a vodní pistolkou, kterou měl mít v rukou, postříkal ženu přímo do obličeje. Ji to vytočilo tak, že na muže měla plivnout. Ten si to ovšem nenechal líbit a uštědřil ženě takovou ránu pistolkou, až jí přerazil nos.