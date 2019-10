Volby v Durynsku podle odhadů vyhrála Levice před AfD a CDU

Do zemského sněmu směřují také sociální demokraté s 8,2 procenta, Zelení s 5,1 procenta a zřejmě i svobodní demokraté ( FDP ), kteří se s pěti procenty pohybují přesně na hranici vstupu do parlamentu.

Pro Levici populárního ministerského předsedy Boda Ramelowa, s jehož prací je spokojeno 70 procent obyvatel, by výsledek představoval nejen dosavadní maximum v Durynsku, ale také v jakýchkoli zemských volbách. Bylo by to také poprvé, kdy by tato strana, která vznikla v roce 2007 sloučením postkomunistické PDS a odpadlíků od sociální demokracie, v Durynsku vyhrála.