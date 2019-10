Ve Španělsku převážejí ostatky diktátora Franka

Z baziliky v Údolí padlých, vzdálené 50 km od Madridu, exhumovali ve středu dopoledne ostatky španělského diktátora Franciska Franka. Oznámila to španělská vláda. Vrtulník je převeze do rodinné hrobky na hřbitově na madridském předměstí El Pardo. Exhumaci loni schválila vláda a rodina španělského vůdce z let 1939-75 se jí marně snažila zabránit u soudu.