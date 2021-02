V Dánsku spustili aplikaci k udělování souhlasu se souloží

Kritici ale namítají, že potíž může nastat v okamžiku, když se začnou lišit názory na to, čím a jak dává člověk jasný souhlas k sexu. Může se navíc stát, že někdo souhlas udělí ústně a následně to popře. Právě tomu by měla pomoci předejít aplikace iConsent.

Souhlas podle ní ani nemusí být verbální. „Pokud se druhý svléká a nadšeně opětuje to, co děláte, je jasné, že souhlas máte. A pokud si nejste jistí, je lepší se zeptat. Třeba: Mám pokračovat? To stačí, není to žádná věda a nic to nestojí. Formuláře patří na úřad a ne do postele,” dodala.