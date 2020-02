U Milána se šíří koronavirus, zavřely školy, úřady i restaurace

„Plán jsme připravili v posledních dnech, protože bylo jasné, že by se mohlo stát to, co se nakonec stalo,“ řekl ministr zdravotnictví Robert Speranza, zatímco lékaři prováděli testy stovek lidí, kteří mohli s nakaženými přijít do styku. „Už byly oblasti nákazy jinde v Evropě - v Německu a ve Francii“ dodal pro agenturu ANSA, proč Itálie plán připravila.