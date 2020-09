Střední Evropu zasáhne vlna veder, teploty se vyšplhají k 32 stupňům

Počasí ve Středomoří bude ovlivňovat výrazná studená fronta, po jejímž okraji se dostává do střední Evropy horký vzduch, a naopak do Středomoří se dostává chladný vzduch ze severu. Předzvěst horkých dnů zažívá střední Evropa v tomto týdnu, kdy se teploty pohybují kolem 25 stupňů Celsia.

Od víkendu by měl začít proudit do střední Evropy horký středomořský vzduch. V příštím týdnu by už měly zavládnout tropy a také ranní teploty by měly být výrazně vyšší. „Čekají nás krásné slunečné dny a nejvyšší odpolední teploty se budou šplhat ke 30 °C i výš,“ řekla Honsová. V polovině týdne by měla přejít studená fronta, ale letní teploty by měly ještě chvilku vydržet.