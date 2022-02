Separatisté jsou při chuti. Vznášejí požadavky na další ukrajinská území

Separatisté v Luhansku chtějí, aby ukrajinští vojáci opustili veškeré území Donbasu. Podle nich je okupují. Jejich zástupce to oznámil ani ne den poté, co ruský prezident uznal samostatnost samozvané Doněcké a Luhanské lidové republiky (DNR a LNR). Uvedl to web separatistů DNR-News.