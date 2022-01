Před deseti lety ztroskotala výletní loď Costa Concordia. Zemřelo 32 lidí

„Vrylo se mi to do paměti. My ostrované, když na něco vzpomínáme, tak se vždycky odkazujeme na to, jestli se to stalo před Concordií, nebo po ní,“ uvedl Matteo Coppa, který v době ztroskotání lodi zrovna rybařil. Tehdy 23letý muž se téže noci přidal k záchranářům a pomáhal na břeh dostat zraněné a mrznoucí pasažéry.