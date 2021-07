Polsko zavádí povinnou výuku dívek k morální čistotě a ctnosti

Při obhajobě povinné výchovy polských žaček k mravnosti v listu Nasz Dziennik spolu s dalšími představiteli ministerstva varoval, že Polsko má co do činění s „nebezpečným jevem“, který se projevuje „duchovní zkažeností žen“. Ty prý zasáhla „pýcha, marnivost, egoismus“, a co hůř, „ve jménu svých zájmů bojují proti objektivnímu pořádku v zemi“.