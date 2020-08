Německá vláda nadále nevylučuje, že Navalnyj byl otráven

„Nadále existuje vážné podezření z otravy,“ řekl Seibert a pokračoval: „Je ale potřeba počkat na to, co zjistí lékaři.“ Novináři bombardovali mluvčího dotazy, jaký je Navalného status v Německu. Zda se v zemi léčí jako soukromá osoba nebo je hostem německé vlády. Mluvčí jasně neodpověděl, omezil se pouze na to, že „Navalnyj není hostem německé vlády“, že jeho cesta do německé metropole byla uhrazena ze soukromých zdrojů a „německá vláda z humanitárních důvodů Navalného léčbu v Německu podpořila“.