Námitky hasičů nikdo neřešil. Před výbuchem v Prešově se dělaly stavební úpravy

V pátek došlo ve dvanáctipodlažním paneláku k výbuchu plynu, který má zatím sedm obětí. „Řeknu to natvrdo, s předělávkou a stavebními úpravami tohoto celého bytového domu hasiči nesouhlasili. Byly tam porušeny některé předpisy. To mohlo způsobit pád schodiště, kvůli čemuž jsme nemohli evakuovat vnitřek. Byla to svévole majitelů bytového domu,“ řekl Goliaš.