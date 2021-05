Moldavané našli člověka, za něhož se vydával ruský špion ve Vrběticích

Novinář Vladimir Thorik o tom informoval na Facebooku . Moldavsko už dříve popřelo, že by vydalo pas ruskému občanovi Alexandrovi Petrovovi, jehož pravé jméno je podle médií Alexandr Miškin.

„Připomenu, že jde o známý doklad s falešnou identitou občana Moldavska jménem Nikolai Popa. Podle českého vyšetřování použil pas (jako krycí dokument) ruský vojenský zpravodajský důstojník Alexandr Miškin (také Petrov) v roce 2014, kdy vyhodili do vzduchu sklad s municí," píše Thorik na svém Facebooku s tím, že z pasu zůstalo autentické pouze číslo dokladu a rok vydání. Jméno a datum narození byly falešné.

Kopii padělaného pasu už dříve zveřejnili novináři z investigativního webu Bellingcat a serveru The Insider, podotkl ruský zpravodajský server Meduza. Novinářům z Rise Moldova se pak podle Thorika s pomocí zahraničních kolegů podařilo muže dohledat pomocí čísla pasu v zahraniční databázi cestujících v letecké dopravě, která je k dispozici na černém trhu.

„Držitelem pravého zahraničního pasu je Moldavan z Drochievského okresu na severu Moldavska. Jmenuje se Vitalij K. (příjmení nezveřejníme, s případem pravděpodobně nemá nic společného). Vitaliji K. je 38 let, což znamená, že jeho skutečný věk je o tři roky nižší než ten, který je uveden v 'moldavském' pase na jméno Popy - Petrova - Miškina. Žije v USA, pracuje ve stavebnictví a renovacích," uvádí dále novinář a dodává, že se muže rovněž podařilo zkontaktovat.

Vitalij K. podle něj se svým dokladem cestoval v roce 2015, tedy rok po explozi ve Vrběticích, z Kišiněva do New Yorku, s tranzitem přes Moskvu. Na ruské území podle svých slov nevstoupil. „V Rusku jsem nebyl, ani za prací, ani na dovolené (...) Jsou to nějaké machinace," cituje reakci Vitalije K. novinář, který na závěr dodává, že případ dokazuje, že "korupce nezná hranic".