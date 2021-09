Maďarská školní stráž použila při zásazích pouta i obušky

Konflikty by se měly řešit uvnitř ústavů, protože to je pedagogický problém.

Někteří odborníci zavedení školní stráže zpochybňují a poukazují na to, že agresivita se nedá potlačit agresivitou. „Konflikty by se měly řešit uvnitř ústavů, protože to je pedagogický problém,“ řekl webu 444.hu ředitel budapešťské základní školy, který nechtěl prozradit své jméno. „Agresivitu žáků by měl řešit třídní učitel především s rodiči,“ dodal.