Kdo je Bulhar, který kupoval munici z Vrbětic, a proč se o něj zajímala GRU

Emilian Gebrev se v novém tisíciletí etabloval na trhu se zbraněmi, vyvezl jich za 25 milionů dolarů zejména do Etiopie a Angoly, ale dodával i zbraně do Gruzie.

Nyní platí za jednoho z předních obchodníků na trhu. I když to popírá, dovážel zřejmě zbraně také na Ukrajinu a měl povolení je vyvážet do Ázerbájdžánu, odkud mohly putovat do Sýrie.