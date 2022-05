Integrace se zvrtla, připustila švédská premiérka

„Segregace zašla tak daleko, že ve Švédsku máme paralelní společnosti. Žijeme ve stejné zemi, ale ve zcela odlišné realitě. Budeme muset přehodnotit naše dosavadní pravdy a učinit těžká rozhodnutí,“ řekla podle britského listu The Guardian Anderssonová na tiskové konferenci, kde představila plán boje proti organizovanému zločinu.

Dodala, že v době velké vlny přistěhovalců byla jejich integrace do společnosti „příliš slabá, protože policie a sociální služby neměly dostatek zdrojů“.

„To, co jsme viděli, nebyly žádné politické protesty,“ řekla Anderssonová o nepokojích. „Policie byla napadena kameny a zápalnými lahvemi. Nebyl to politický čin, byl to kriminální čin – útok na demokracii, o níž mnozí tvrdili, že za ní utekli,“ dodala.