Estonii možná poslala ke dnu ponorka

Při nejhrůznější námořní katastrofě v poválečné Evropě v noci na 28. září 1994 nalezlo 852 lidí úděsnou smrt v rozbouřeném Baltu, jehož voda měla teplotu pouhých osm stupňů. Stalo se tak poté, co 155,4 metru dlouhý desetiposchoďový kolos estonsko-švédského rejdařství na lince z Talinnu do Stockholmu v bouři se šestimetrovými vlnami ztratil příďová vrata, pronikla do něho voda a stáhla ho ke dnu.