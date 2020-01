Bývalého šéfa slovenské prokuratury Trnku po výslechu propustili

Trnka ještě jako student vstoupil do KSČ. Do armády se přihlásil kvůli vyššímu platu a kvůli příslibu na přidělení služebního bytu. Začínající šestadvacetiletý prokurátor vojenské prokuratury v Bratislavě byl koncem roku 1989 převelen do Prahy. Nastoupil do týmu generální prokuratury ČSSR, který měl objasnit události ze 17. listopadu, konkrétně nezákonné aktivity policie a StB, které změnu režimu provázely.