Britská cestovka Thomas Cook zkrachovala, v cizině nechala 150 000 lidí

„Thomas Cook přestala fungovat, takže jsou zrušeny všechny lety této společnosti,” oznámilv pondělí britský úřad pro civilní letectví (CAA). Tento úřad také uvedl, že už zahájil operaci, během níž dopraví co nejdříve domů na 150 000 britských turistů, kteří jsou nyní s cestovní kanceláří Thomas Cook na dovolené. Podle BBC a The Financial Times jde o největší operaci svého druhu v mírové historii země.

Společnost zkrachovala poté, co neuspěly víkendové rozhovory o převzetí firmy i jednání s věřiteli a britskou vládou, která by vústily v záchranu 178 let staré společnosti, uvedl list The Financial Times.