Pro oblast řeky Goyt pod nádrží byl vydán nejvyšší stupeň varování před podvodní, při kterém jsou ohroženy životy. Situaci komplikuje skutečnost, že v oblasti platí až do večera varování před silným deštěm.

Policisté obcházeli jednotlivé domy a posílali lidi do školy v několik kilometrů vzdálené obci Chapel-en-le-Frith. Doporučovali jim vzít si s sebou domácí mazlíčky a léky na několik dní, protože „není jisté, jak dlouho to bude trvat“. Vyzvali je, aby se pokusili sami si domluvit ubytování, neboť místo ve škole nemusí stačit. Útočiště evakuovaným už poskytly některé hospody a komunitní centra.

Důvodem je, že část zdejší hráze vybudované před skoro 200 lety se propadla v důsledku několikadenního vytrvalého deště. Odborníci její stav vyhodnocují.

Poškozená hráz nádrže Toddbrook Reservoir

FOTO: Danny Lawson, ČTK/AP

„Modlíme se, aby vydržela, zatímco se (správa přehrady) Canal and River Trust pokouší z nádrže odčerpat vodu,” řekla agentuře AP místní obyvatelka Anna Aspinallová. Aby snížili hladinu, odčerpávají z přehrady 7000 litrů vody za minutu.

Technici lidem sdělili, že riziko protržení je vysoké. „Jestli to strhne celou přehradu, způsobí to totální chaos. Asi to sebere celé městečko, protože (řeka) prochází přímo skrz něj,” dodal evakuovaný obyvatel Paul Nash.

Voda už prosakovala dřív



Evakuovaná byla i majitelka ubytovacího zařízení Goyt Inn Jennifer. Nyní je ve škole: „Zavolala jsem partnerovi a řekla - vezmi psa. Musíme vypadnout.“ Tracey Croasdaleová, která v místě žije 23 let, dodala: „Sedíme a koukáme se na zprávy. Je to děsivé. V životě by nás nenapadlo, že by se mohla protrhnout hráz.“

Další obyvatel Simon Perry ale dodal, že voda už dřív hrází občas prosakovala.

Odešel i Symon Trelfa, který má dům hned pod přehradou: „Včera se tu něco říkalo o stavu hráze, tak jsem se rozhodl přestěhovat se do sestřina domu v Chapel-en-le-Frith.” Obává se, že se možná nebude mít kam vrátit.

„Evakuace je naprosto nutná. Nemyslím si, že mají na výběr,“ řekla bývalá konzervativní poslankyně Edwina Currieová, která v místě žije. Varovala lidi, aby si hráz nefotili: „Měli jsme tu lidi, co chodili kolem a zkoušeli fotit. Prosím, nedělejte to. V tuto chvíli to skutečně není bezpečné.“