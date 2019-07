ivi, Právo

Jeden blesk udeřil do stromu a další přímo do bazénu. „Jak začalo pršet, plavčíci naštěstí bazén vyprázdnili a blesk, který udeřil přímo do bazénu, nikoho nezranil. Muž a 15letý chlapec se však schovali pod strom, do kterého udeřil druhý blesk,“ uvedla agentura.

Patnáctiletého chlapce začala oživovat zdravotní služba koupaliště až do příchodu záchranářů.

„Na místo dorazily tři sanitní vozy s lékaři. Oba zranění byli v bezvědomí, mladší nedýchal a neměl hmatatelný puls. Chlapce se nakonec podařilo oživit a muž utrpěl vnitřní zranění. Oba byli převezeni do nemocnice ve stabilizovaném stavu,“ řekl mluvčí záchranářů Pál Győrfi.

Bouře ve městě Nagykanizsa

FOTO: MTI

Silná bouře se v neděli přehnala téměř celým územím Maďarska. V obci Nagypáli na západě země padaly kroupy velikosti tenisových míčků. Bylo poškozeno několik budov.

V okolí města Miskolc na východě země nabraly vlaky zpoždění 30 až 120 minut kvůli spadlým stromům.