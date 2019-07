Brit si vymyslel pedofilní gang, který ho zneužíval. Dostal 18 let vězení

Jednapadesátiletý Carl Beech si v pátek vyslechl verdikt, který ho poslal na 18 let do vězení, uvedla BBC. Muž si v minulosti vymyslel zločinecký gang pedofilů, který prý zneužíval jeho a další chlapce. Do gangu, jenž měl podle Beeche tři chlapce dokonce zavraždit, měly patřit známé britské osobnosti včetně politiků. Policie jeho udání několik let vyšetřovala, což ji stálo asi dva miliony liber (57 milionů korun).