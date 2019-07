Migranti zabrali opuštěné vagóny u Soluně

Mladí migranti, kteří se dostali do Řecka, obsadili na nádraží v Soluni odstavené železniční vagony a vytvořili v nich nelegální tábor. Jejich přítomnost znepokojuje místní obyvatele, kteří se obávají o svou bezpečnost, uvedla agentura AP. Do Řecka o víkendu převezli 111 zachráněných migrantů, kteří se dostali na moři do potíží.