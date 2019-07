Černobyl se superkrytem čeká na hosty

Sto let by měl vydržet nový ochranný kryt nad havarovaným reaktorem černobylské jaderné elektrárny, jehož exploze v roce 1986 vyděsila svět. Kyjev v minulých dnech oficiálně převzal obří konstrukci ve tvaru oblouku postavenou díky mezinárodní pomoci. Její výstavba trvala přes dvacet let a odpovědnost za provoz je nyní na Ukrajině.