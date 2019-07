Novinky, ČTK

Vyšetřování začalo poté, co se jeden z podezřelých mužů, třicetiletý obyvatel Dürenu, zmínil o tom, že se chystá vstoupit do nejvyššího stupně ráje, což by mohlo znamenat smrt při sebevražedném útoku. Muž k islámu konvertoval a je veden jako rizikový. Několikrát se totiž pokusil odcestovat do míst, kde sváděl boje Islámský stát.

"V centru vyšetřování je byt v Dürenu, v němž nyní policie pátrá po dalších konkrétních stopách svědčících o plánování útoku," uvedla policie. V bytě bydlí dva z podezřelých islamistů. Policie v něm našla téměř 20 mobilních telefonů, tři počítače a několik pevných disků, které nyní bude vyhodnocovat.

Kromě města Düren zasahuje policie i na stavbě v Kolíně nad Rýnem, kde hlavní podezřelý pracoval.