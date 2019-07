Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Koupání je totiž v tatranských plesech přísně zakázáno. Mořské oko leží na polské straně Tater a místní ochranáři uvedli, že se nejedná o ojedinělý případ.

„Čeští turisté vešli do vody asi 200 metrů od chaty, ale neušli pozornosti polských strážců přírody,“ uvedla televize.

Ochranáři konstatovali, že turisté si tatranská plesa relativně často pletou s koupališti. „Jsou to desítky případů. Vstupem do vody lidé znečišťují vodu tatranských jezer,“ upozornil Pavol Majko, ředitel správy Tatranského národního parku (TANAP).

„Pokud by podobně postupovala řekněme čtvrtina návštěvníků TANAP, plesa by se změnila na zabahněná a znečištěná jezera, kde by zmizelo vše živé,“ upozornil Majko. Zároveň dodal, že plesa napájejí potoky, z nichž čerpají pitnou vodu lidé žijící v podhůří.