„Řidiče čeká nejhorší víkend letošních prázdnin,“ varuje německý automotoklub. Největší nápor se čeká na trasách směrem k Baltskému moři a na jih Evropy. Při návratu se musí motoristé obrnit trpělivostí kvůli imigračním kontrolám na hranicích. K nejvytíženějším německým přechodům patří Suben (A3 Linec - Pasov), Walserberg (A8 Salcburg - Mnichov) a Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim).

Situaci s hustou dopravou komplikuje i řada uzavírek a stavebních prací na hlavních dopravních tazích nejen v Německu, ale i dalších evropských zemích, například Rakousku, Česku, Maďarsku, Itálii, Francii a Chorvatsku.

V Rakousku musejí řidiči podle ADAC počítat s dlouhými kolonami v oblastech horského průsmyku Fernpass v tyrolských Alpách, Vysokého Tauru, což je jakási páteř rakouských Alp a Brennerském průsmyku.

Komplikace je potkají také na dálnici A1 (Salzburk – Vídeň), A4 (Vídeň - Nickelsdorf/Budapešť), A10 (Salzburg – Villach), A13 (Innsbruck – Brenner) a B179 (Füssen – Reutte – Nassereith).

Ve Švýcarsku zažijí nejvíce problému v Gotthardském silničním tunelu, dále na trase San Bernardino, dálnici A1 (St. Gallen – Curych – Bern) a A3 (Basilej – Curych – Chur).

V Itálii zažijí zkoušku trpělivosti řidiči na dálnicích A22 (Brenner – Bozen – Modena), A23 (Villach – Udine), A4 (Verona – Benátky – Terst), A7 (Milán – Janov), A9 (Chiasso – Milán)

Ve Francii stejně jako v minulých letech budou zcela přetížené trasy směrem ke Středozemnímu moři a do Španělska. Jsou to dálnice A36, A39 a také A7 (Mühlhausen – Dole – Lyon – Orange), A9 (Orange – Nimes – Montpellier – španělské hranice) a také A8 na Côte d`Azur z Monaka do Aix-en-Provence.

Německý automotoklub varuje také před komplikacemi na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem, která se opravuje na mnoha úsecích. V Maďarsku komplikuje řidičům život dálnice A1 ve směru Vídeň/Nickelsdorf – Budapešť, dále A5 ve směru Szeged, kde je zúžení a dlouhé kolony se očekávají na silnici M7 (Budapešť – Balaton).

Pevnými nervy a dostatkem času se musejí vyzbrojit řidiči, kteří budou projíždět Slovinskem. Chronicky přetížená je dálnice A2 (dálniční tunel Karavanky – Ljubljana – Záhřeb) a A1 (Ljubljana – Koper).

V Chorvatsku jsou nejhorší úseky na cestě k moři mezi Terstem a Rijekou, A1/A6 (Záhřeb – Rijeka), A3 Záhřeb – Bělehrad a pobřežní komunikace v Dalmácii. Řidiči musejí počítat také s frontami u mýtných bran.

Automotoklub apeluje na všechny, kteří se vydají během tohoto víkendu na cesty, aby se sebou měli dostatek vody, jídla a pohonných hmot.