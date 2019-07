„Byla jsem ochromená, úplně v šoku. Když jsem uslyšela výbuch a viděla, co se začíná dít, myslela jsem si, že prožívám to, co se stalo před téměř dvěma tisíci lety v Pompejích,“ uvedla turistka Elisabetta z Neapole agentuře ADN Kronos. „Najednou byla všude láva, moře lávy, do toho padaly horké kameny, kouř, že nebylo na krok vidět, a vše pokryl popel. Obloha byla v tu chvíli černá,“ dodala.

„Vypadalo to, jako by se člověk ocitl v pekle a z nebe padal ohnivý déšť,“ popisoval situaci po explozi místní kněz Giovanni Longo.

Někteří turisté popsali aktivitu sopky Stromboli jako jaderný výbuch. „Byli jsme na pláži na sousedním ostrově, když jsme uslyšeli ohromnou explozi a vzápětí uviděli mrak ve tvaru hřibu,“ popsala situaci Britka Alana Elliotová a pokračovala: „Barman se k nám rozběhl a mluvil italsky. Mysleli jsme, že říká: ‚Buďte klidní, je to v pořádku‘, ale ve skutečnosti říkal "Vypadněte odtud, ale v klidu“.

