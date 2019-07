Summit byl přerušen už podruhé, poprvé už v neděli před půlnocí. Ráno se jednání obnovila.

Oznámení o přerušení summitu se objevilo v době, kdy prosakovaly zprávy, že premiéři a prezidenti zkoušejí hlasovat o uchazečích na vrcholné posty. Rozhodnutí o přerušení jednání naznačuje, že ani tento postup zřejmě k ničemu nevedl a summit zůstával zejména kvůli sporné kandidatuře socialisty Franse Timmermanse ve slepé uličce.

Tusk @eucopresident suspends the meeting and reconvenes #EUCO tomorrow at 11h.