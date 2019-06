Tymčukův kolega ze strany Lidová fronta Anton Heraščenko uvedl, že jeho přítel byl nalezen mrtvý s průstřelem hlavy v místě svého bydliště v Kyjevě: „Než přijela záchranka, tak Dmytro umřel.“ Smrt Tymčuka listu potvrdil mluvčí policie Jaroslav Trakalo. Mluvčí ministerstva vnitra Artěm Ševčenko na dotaz o vyšetřovacích verzích policie uvedl: „Jsou to tři věci: vražda, sebevražda a nesprávné zacházení se zbraní.” Vyšetřovatelé se přiklánějí k poslední.

Dmytro Tymchuk, the lawmaker and coordinator of @InfoSprotiv media outlet, has been found dead in Kyiv.

Early version is unintentional suicide during firearm cleaning. https://t.co/D6igsgrwiw