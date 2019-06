vpl, aš, Novinky, DPA, Právo

Představitelé OSN v prohlášení označili stanový tábor Vučjak za „nevhodný k obývání lidmi“.

„Místo je nedaleko oblastí zamořených minami a panuje tam také vysoké nebezpečí požáru a výbuchu kvůli možné přítomnosti metanu v podzemí, protože na místě byla skládka odpadu,“ vysvětlila OSN své výhrady.

Bosenská policie objevila nelegální migranty v pátek ve dvou soukromých domech v Bihači, které zabrali jako squat. V jednom jich bylo 180, v dalším 102. Tři byli zadrženi, protože se bránili policii. Při zásahu byli čtyři policisté zraněni, napsala agentura AP.

Úřady uvedly, že byli převezeni do tábora Vučjak, kde jim bude poskytnuto základní ubytování, potraviny a zdravotní péče. OSN však zjistila, že tábor „přestavuje velké zdravotní a bezpečnostní riziko, protože aktuálně není zařízeno pro ubytování migrantů a uprchlíků v souladu s mezinárodními standardy“. Dodala, že by se migranti měli vrátit do domů, ze kterých byli odvezeni.

Bosenské úřady zatím na kritiku ze strany OSN nereagovaly. Bosna zesílila kontrolu migrantů v oblasti po střetech, jichž se účastnily desítky lidí. Zásahy mají pokračovat i v dalších dnech. V Bosně uvázly stovky migrantů, kteří se chtěli dostat dál do Evropy přes sousední Chorvatsko, které je členem EU.