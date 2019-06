Novinky, DPA

Chlapec je v kómatu a na klinice ve Winterbergu bojuje o život. První výsledky vyšetřování naznačují, že se chlapec lanem přivázal k hromosvodu. Lano z nějakých důvodů sklouzlo, zřejmě se uvolnilo,“ uvedl Georg Himbert, mluvčí policie. Vyšetřovatelé zatím nemají důkazy, že by „šlo o cizí zavinění“.

Není jasné, zda chlapec visel s lanem kolem krku nebo kolem jiné části těla.

Vzhledem k tomu, že si chlapec hrál sám na školním dvoře, přiklánějí se k verzi, že to byla nehoda při hře. Sebevraždu vyloučila rodina i okolí chlapce. „Pátráme všemi směry, ale zatím jsou to spíš jen řeči než fakta. Co se stalo, to ví jen chlapec sám, ale ten je v kómatu,“ řekl Himbert.

K verzi nehody se přidává také Christian Lüdke, terapeut pro děti a mládež. „Sebevražda u dětí ve věku 10 až 12 let je velmi ojedinělá. Domnívám se, že to byla nehoda při hře.“

Anila, jak visí ze střechy, našla jedna dívka. „Kolemjdoucí dostali dítě dolů a začali ho oživovat,“ popsal mluvčí policie.

Rodina sebevraždu odmítla



„Oslavovali jsme konec ramadánu, když na nás najednou někdo volal, že si Anil zlomil nohu. Když jsme dorazili do školy, viděli jsme sanitky, vrtulník a policii a teprve zjistili, co se stalo,“ uvedl strýc chlapce Orhan Tekce. Vehementně odmítá možnost, že by to byla sebevražda.

„Anil se nezabil!“ řekl jeho strýc a dodal: „Je to zdravý a šťastný chlapec! Visel na laně s uzlem, který sám nikdy nemohl udělat.“

Jasno by do případu mohli vnést forenzní experti a také rekonstrukce případu.

Rodina se modlí za chlapcovo uzdravení, ale lékaři moc nadějí nedávají.