„Na tento okamžik jsme čekali opravdu hodně dlouho,“ uvedli podle britského listu The Independent zástupci britského Národního úřadu pro kriminalitu (NCA), který na úspěšné operaci spolupracoval s maltskou policií.

Dopadený Christopher Guest More Jr.

FOTO: Profimedia.cz

Nyní dopadený muž se bude muset do Spojeného království, kde jej čeká soudní proces, nedobrovolně vrátit. Deník The Guardian připomněl, že už v sobotu s ním bylo v maltském hlavním městě Vallettě zahájeno řízení o vydání.

Christopher Guest More z Británie uprchl v roce 2003 krátce po vraždě tehdy 44letého Briana Waterse na odlehlé farmě u města Knutsford v hrabství Cheshire. Za ni již byli na doživotí odsouzeni James Raven, Otis Matthews a John Wilson.

Most wanted fugitive arrested in Malta after 16 years on the run in joint NCA, @Cheshirepolice and @Maltapolice operation.



Read more: https://t.co/8YKEcXKPw1 pic.twitter.com/F9hiVFwkvI