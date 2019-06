ČTK

Podle policie se 49letý muž přišel v pondělí večer vykoupat do přehrady Förmitzsee, která leží asi 20 kilometrů západně od Aše. Ze zatím neznámých příčin jej ovšem napadl pes, který byl na procházce se svým majitelem. Podle agentury DPA se jednalo o německého ovčáka či křížence tohoto plemene.

Zvíře, které bylo na vodítku, se muži zakouslo do paže tak silně, že se jej nedařilo odtrhnout, ačkoli se o to pokoušel napadený, majitel psa i několik svědků. Napadený muž tak neviděl jinou možnost než vběhnout do vody, kde držel ruku i se psem pod vodou tak dlouho, dokud se zvíře neutopilo.

Pokousaného muže převezli s těžkými zraněními do nemocnice, v ohrožení života ale není. Třiaosmdesátiletého majitele psa policisté obvinili z ublížení na zdraví z nedbalosti.