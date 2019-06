Novinky

„Když jsem se účastnila vzpomínek na 60. výročí Dne D, někteří si mysleli, že by to mohlo být naposled, ale válečná generace, moje generace je odolná a jsem ráda, že jsme s vámi v Portsmouthu,” uvedla královna Alžběta II.

V Portsmouthu nechybějí představitelé zemí protihitlerovské koalice, které se na operaci Overlord podílely. Dorazili britská premiérka Theresa Mayová, americký prezident Donald Trump, francouzský prezident Emmanuel Macron, kanadský premiér Justin Trudeau i nizozemský premiér Mark Rutte. V rámci usmíření přijela i německá kancléřka Angela Merkelová.

Britská královna Alžběta II. a americký prezident Donald Trump na oslavách vylodění v Portsmouthu

FOTO: Andrew Matthews, ČTK/AP

Hlavní role patří veteránům, kterým je přes devadesát let. „Udělali jsme to, co jsme museli,” pronesl lakonicky prostřednictvím videa promítaného vzápětí po nástupu čestné stráže kanadský válečný veterán Bob Roberts.

Památku veteránů na úvod ocenila britská herečka Celia Imriová. „Dnes jsou tady jako veteráni, ale tehdy to byl bezpočet otců, manželů, bratrů a synů, kteří vypluli z těchto břehů, aniž by věděli, zda ještě někdy spatří svůj domov,” řekla.

Kanadští veteráni, kteří se zúčastní oslav vylodění ve Francii

FOTO: David Vincent, ČTK/AP

Oslavy v Portsmouthu se konají už ve středu, spojenecká vojska se sice v Normandii vylodila až 6. června, invaze, ale konvoj lodí musel vyplout už o den dříve.

Imriová dodala, že 5. června 1944 byl pohled na prostranství Southsea Common úplně odlišný: „Nebyla to zelená a otevřená krajina, ale moře uniforem, oceán mužů, kteří společně čekali, až překročí kanál La Manche”.

Oslav vylodění se zúčastnil i český premiér Babiš (vlevo v druhé řadě)

FOTO: Matt Dunham, ČTK/AP

Jednalo se o největší vyloďovací operaci v dějinách, které se účastnilo 156 000 spojeneckých vojáků, sedm tisíc lodí a deset tisíc vozidel. Hned první den padlo 4400 spojeneckých vojáků, i když byla vybrána k vylodění Normandie, kde byla německá obrana slabší.

Vzpomínky na válečná léta



Francouzská herečka Antonia Desplatová přečetla záznamy z deníku Violette Leducové, která popisovala život v okupované Paříži.

Premiérka Theresa Mayová přečetla dopis kapitána Skinnera, který napsal své ženě dva dny před vyplutím a začínal slovy: „Můj miláčku, tento dopis se mi píše velmi těžko. Jsem si jist, že komukoli s imaginací se nemůže líbit myšlenka na to, co přijde. Ačkoli bych dal cokoli, abych byl zpátky u tebe, neměl jsem žádnou touhu opustit práci, kterou musíme udělat.“

Donald Trump na oslavách 75 let od vylodění v Normandii přečetl Rooseveltovu modlitbu

FOTO: Matt Dunham, ČTK/AP

Emmanuel Macron přečetl dopis 16letého odbojáře, který byl v roce 1943 popraven. Končil slovy: „Přicházejí vojáci, aby mě dostali. Doufám, že to bude rychlé.“

Americký prezident Donald Trump přečetl stejnou modlitbu k národu, kterou přečetl v rozhlase před vyloděním prezident Roosevelt. Zazněl i dobový hit Very Lynnové When The Lights Go On Again.