„Andrej Babiš jednoznačně využil svého postavení politika, aby pro sebe získal hospodářské výhody,“ uvedla Gräßleová. V končícím volebním období Evropského parlamentu předsedala jeho kontrolnímu výboru.

Gräßleová se domnívá, že by na situaci kolem premiéra Babiše mělo zareagovat také liberální frakce ALDE, jejímiž členy jsou v Evropském parlamentu i poslanci zvolení v Česku na kandidátce hnutí ANO. „Bylo by skutečně načase, aby ALDE konečně přestalo na pana Babiše pohlížet jako na čestného člověka. Tím on není,“ řekla politička.

Podobně tvrdě se vyjádřil také belgický poslanec za zelené Bart Staes. „Vedoucí liberální skupiny Guy Verhofstadt je velmi dobrý v kritice jiných stranických frakcí. Měl by nyní zajistit pořádek ve svých řadách.“

Také on vyzval, aby Evropská komise dotace vyplacené podle něj v rozporu s pravidly požadovala zpět. „EU není žádný bankomat pro bohaté a mocné,“ řekl Staes.

Podle návrhu zprávy EK je Babiš po dobu svého vládního angažmá ve střetu zájmů kvůli vyplácení dotací pro Agrofert. Kvůli tomu dokument navrhuje vracení části dotací vyplacených Agrofertu, celkem by to mělo být 450 milionů korun. Návrh zprávy je v angličtině a české úřady budou zhruba měsíc čekat na český překlad, poté budou mít dva měsíce na odpověď. Poté komise zveřejní konečné stanovisko.

Babiš opakovaně odmítl, že by byl ve střetu zájmů nebo porušoval evropské či české právo. Podle něj Česko žádné peníze vracet nebude.