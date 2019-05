Volby v Británii by vyhráli proevropští Liberální demokraté, Strana pro brexit druhá

Kdyby se nyní v Británii konaly volby, nejvíce lidí by hlasovalo pro proevropské liberální demokraty, kteří v novém průzkumu veřejného mínění institutu YouGov pro deník The Times předstihli protiunijní Stranu pro brexit Nigela Farage. Až za nimi by skončili labouristé a konzervativci.